Ветеран Великой Отечественной войны Николай Зинченко отметил 97-летие

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Вчера, 24 апреля, ветерану Великой Отечественной войны Николаю Зинченко исполнилось 97 лет. В гости с поздравлениями к фронтовику пришли командиры спецподразделений ОМОН и СОБР полковники полиции Александр Мищенко и Сергей Ольшанский, а также помощник начальника управления по взаимодействию со СМИ полковник полиции Ирина Бугаева.

Николай Андреевич охотно поделился с гостями из Росгвардии своими фронтовыми воспоминаниями. «С войной у меня особые счёты. Война украла мою юность. В семнадцать лет я попал в окружение, в восемнадцать – освобождал Харьков, в девятнадцать – Ленинград, прорывал блокаду. В двадцать – Прибалтику, а двадцать первый год я встретил под Берлином».

Ветеран также рассказал о своих планах в работе по патриотическому воспитанию молодого поколения. Николай Андреевич поделился, что хочет посетить белгородские спецподразделения Росгвардии и встретиться с сотрудниками.

Ко Дню Победы росгвардейцы в рамках ведомственной акции «Парад у дома ветерана» планируют провести персональные парады для ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе пообещали персональный парад и для Николая Зинченко. К слову, в этом году, по словам Николая Зинченко, его ждут на главном военном параде в Москве. Приглашение он уже получил.