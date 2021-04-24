Еще 91 житель Белгородской области вылечился от COVID-19

За минувшие сутки в Белгородской области скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1948 года рождения, проходивший лечение в Старооскольской окружной больнице, а также житель Ракитянского района 1959 года рождения и житель Белгорода 1964 года рождения, проходившие лечение в Городской больнице №2 Белгорода.

За это же время 81 пациент заболел, а выздоровел – 91.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 36303 человека, выздоровели – 32390, умерли – 619.