24 апреля в Белгородской области ожидаются дожди и грозы

Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя. Местами грозы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным белгородских синоптиков, в субботу, 24 апреля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью дожди, местами сильные. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя. Местами грозы.

Ветер западный от восьми до 13-ти метров в секунду, местами порывы до 18-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от двух до семи градусов тепла, днем – от семи до 12-ти градусов выше ноля.

В Белгороде ночью – от плюс трех до плюс пяти градусов, днем – от восьми до десяти градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что при сильном дожде и приближении грозового фронта важно соблюдать меры безопасности.

Если вы находитесь в помещении, то обязательно выключите все электроприборы, а лучше полностью отключите электропитание в доме (квартире). Закройте балкон, окна, форточки, также по возможности зашторьте окна.

Если вы находитесь в дороге, то вам следует остановить автомобиль. Но только помните, что при таких случаях нужно держаться подальше от линий электропередач и деревьев. После того как вы нашли подходящее место, сделайте следующее: закройте все окна, заглушите двигатель, выключите магнитофон и сложите антенну.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звоните по телефону «112». «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области 8(4722) 39-99-99.