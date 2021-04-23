В ДТП в Белгородской области погиб пассажир «девятки»

В настоящий момент выясняются обстоятельства ДТП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщили «КП» в пресс-службе УМВД по Белгородской области, сегодня в результате ДТП один человек погиб, трое получили телесные повреждения.

По предварительным данным, смертельное столкновение произошло около 10 часов 40 минут на 83-м километре автодороги «Короча – Губкин – граница с Курской областью».

28-летняя женщина, управляя автомобилем «Форд Фокус», не предоставила преимущество в движении автомобилю «ВАЗ 2109», выезжая с второстепенной дороги на главную.

В результате произошедшего столкновения пассажир автомобиля «ВАЗ 2109» от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

Водитель автомобиля «ВАЗ 2109», а также водитель автомобиля «Форд Фокус» и ее несовершеннолетний пассажир получили телесные повреждения.

В настоящий момент выясняются обстоятельства ДТП.