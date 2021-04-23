В Белгородской области отменили региональный закон о пчеловодстве

Поводом для создания ФЗ стали случаи массового отравления пчел в 30-ти регионах страны, в том числе, в Белгородской области. Фото: Олег УКЛАДОВ

Закон о пчеловодстве, принятый Белгородской областной Думой в 2011-м году, ушел в небытие.

Теперь он отменен, а отношения в этой сфере будет регулировать принятый в декабре прошлого года и вступающий в силу в июне Федеральный нормативный правовой акт.

Это позволит исключить дублирование и возможные противоречия регионального законодательства федеральным нормам.

Федеральный закон (ФЗ) о пчеловодстве устанавливает правовые основы развития пчеловодства как сельхоздеятельности, регулирует механизмы государственной поддержки отрасли, борьбы с фальсифицированной продукцией, вводит защитные механизмы для предотвращения отравления пчел химикатами.

Отметим, что поводом для создания ФЗ стали случаи массового отравления пчел в 30-ти регионах страны, в том числе, в Белгородской области. Поэтому при разработке документа на федеральном уровне учитывалась судебная практика, которой накопилось немало.