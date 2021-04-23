Житель Белгорода выплатил долг в более чем 300 тысяч, чтобы не лишиться грузовика

Судебный пристав сообщил должнику о последствиях неуплаты задолженностей в добровольный срок. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Как сообщили «КП» в пресс-службе УФССП России по Белгородской области, житель Старого Оскола заплатил более 324 тысяч рублей по налоговым платежам и административным штрафам после того, как приставы наложили арест на грузовой автомобиль DAF.

В Старооскольское районное отделение судебных приставов УФССП России по Белгородской области поступило 50 исполнительных документов о взыскании налоговых платежей и административным штрафам ГИБДД на сумму 286 тысяч.

Судебный пристав сообщил должнику о последствиях неуплаты задолженностей в добровольный срок. Но староосколец проигнорировал это предупреждение.

Тогда пристав запретил регистрационные действия в отношении принадлежащих должнику двух легковых автомобилей, двух полуприцепов марки «Schmitz» и грузовых автотранспортных средств.

Но лишь арест грузового автомобиля DAF вынудил мужчину рассчитаться по долгам. Опасаясь лишиться машины, он погасил задолженность, а также исполнительский сбор в общей сумме 324 тысячи рублей.