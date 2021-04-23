Возраст белгородской молодежи увеличили с 30-ти до 35-ти лет

Молодыми гражданами признается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14-ти до 35-ти лет включительно, имеющая гражданство РФ. Фото: Олег УКЛАДОВ

На седьмом заседании областной Думы депутаты в ряде законов изменили возраст такой категории граждан, как молодежь, с 30-ти до 35-ти лет.

Корректировки произошли в связи с федеральным законом «О молодежной политике в Российской Федерации», который был принят в конце прошлого года.

«Молодыми гражданами признается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14-ти до 35-ти лет включительно, имеющая гражданство Российской Федерации», – пояснил заместитель начальника департамента внутренней политики области – начальник управления молодежной политики Владимир Ивашев.

Соответствующие формулировки теперь добавлены и в нормативную правовую базу области.