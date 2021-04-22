Рабочая неделя на Белгородчине завершится под аккомпанемент дождя с грозой и градом

Днем дожди, местами грозы, в отдельных районах град. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 23 апреля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью без существенных осадков. Днем кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град.

Ветер южный, ночью – от шести до 11-ти метров в секунду, днем – от восьми до 13-ти метров в секунду, при грозах порывы до 18-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от плюс трех до плюс восьми градусов, днем – от 14-ти до 19-ти градусов выше ноля.

В Белгороде ночью – от плюс пяти до плюс семи градусов тепла, днем – от 15-ти до 17-ти градусов выше ноля.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звоните по телефону «112». «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области 8(4722) 39-99-99.