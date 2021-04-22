Белгородские школьники примут участие в сборе макулатуры

Каждые 30 килограммов макулатуры, собранные классом, превратятся в «виртуальные деревья» (одно «дерево» = 30 килограммов макулатуры). Фото: Михаил ФРОЛОВ

Собирая и сдавая на переработку бумагу, школьники Белгородской области смогут «вырастить» на сайте конкурса «виртуальные деревья», которые впоследствии превратятся в настоящие. Чем больше макулатуры сдадут школьники, тем гуще и пышнее получится новый сад.

Конкурс «Здоровые дети помогают планете. Выращиваем сад» продлится до 31 ноября. Конкурс носит командный характер: чтобы победить, лучше участвовать всем классом.

До 1 июня школьникам необходимо организовать совместный сбор макулатуры, сдать ее в пункты приема и получить подтверждающий документ (макулатуру следует сдавать порционно – по 30 килограммов). Параллельно необходимо зарегистрироваться на сайте и загрузить скан или фото документа на страницу конкурса.

Каждые 30 килограммов макулатуры, собранные классом, превратятся на сайте в «виртуальные деревья» (одно «дерево» = 30 килограммов макулатуры).

Класс, который вырастит больше всего «деревьев», станет победителем конкурса, и получит призы. Все команды будут отмечены дипломами. В итоге «виртуальные» деревья превратятся в настоящие: в одном из регионов России компания «Нестле» посадит настоящие саженцы.

Полные правила конкурса «Здоровые дети помогают планете. Выращиваем сад» здесь.