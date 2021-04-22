Белгородец украл машину у уснувшего друга

После застолья владелец автомобиля уснул, а приятель, взяв ключи от иномарки, отправился кататься по ночному городу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Белгороду остановили автомобиль «Ниссан Кашкай» под управлением 18-летнего местного жителя.

При общении с водителем полицейские заметили, что он нетрезв. Но от прохождения медицинского освидетельствования молодой человек отказался.

Во время проверки выяснилось, что автомобиль принадлежит другому человеку. Правоохранители установили владельца иномарки.

По предварительным данным, потерпевший и подозреваемый вместе распивали спиртные напитки. После застолья владелец автомобиля уснул, а приятель, взяв ключи от иномарки, отправился кататься по ночному городу. В настоящее время машина возвращена законному владельцу.

Теперь в соответствии с ч.1 ст. 166 Уголовного кодекса РФ (угон) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.