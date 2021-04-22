Еще 140 жителей Белгородской области вылечились от COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 36139 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Корочанского района 1949 года рождения, проходивший лечение в Городской больнице №2 Белгорода, а также житель Борисовского района 1942 года рождения, проходивший лечение в Борисовской ЦРБ.

За это же время 85 пациентов заболели, а выздоровели – 140.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 36139 человек, выздоровели – 32246, умерли – 614.