В Белгороде пройдет фестиваль классического искусства

Молодые таланты Белгородчины выступят на одной сцене с музыкантами мирового уровня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

24 - 25 апреля в белгородской государственной филармонии состоится фестиваль классического искусства «Viva Maestro!».

Это уникальная возможность для одаренной молодежи Белгородской области и других регионов России быть на одной сцене с музыкантами мирового уровня и получить бесценный опыт творческого общения с маэстро.

Участники выступят в дуэте с народным артистом России Сергеем Лукиным, заслуженным артистом РФ Александром Тростянским, лауреатом международных конкурсов, стипендиатом Международного благотворительного фонда Спивакова Викторией Зяблицкой, лауреатом Международного конкурса им. П.И. Чайковского Вадимом Руденко, а также артистами Белгородской государственной филармонии и в сопровождении Белгородского симфонического оркестра.