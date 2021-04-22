В Белгороде будут круглосуточно ремонтировать дороги

Всего в областном центре по нацпроекту отремонтируют 14 участков дорог.
Фото: пресс-служба администрации Белгорода.
Условие национального проекта «Безопасные качественные дороги» - в полном объеме завершить работы до 1 июня. Поэтому теперь ремонтировать дороги в Белгороде будут круглосуточно.
Работы в ночное время будут вестись на семи участках:
- ул. 5 августа;
- ул. Победы от ул. Н. Чумичова до ул. Попова
- ул. Буденного от ул. Есенина до ул. Губкина
- ул. Апанасенко от ул. Лермонтова до ул. Щорса;
- пр-т Ватутина от ул. 5 Августа до ул. Королева;
- ул. Мичурина от пр-та Б. Хмельницкого до ул. Попова;
- ул. Конева от ул. Щорса до ул. Буденного.
Всего в областном центре по нацпроекту отремонтируют 14 участков дорог. Общий объем финансирования составит более 204-х миллионов рублей.