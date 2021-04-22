В Белгороде будут круглосуточно ремонтировать дороги

Всего в областном центре по нацпроекту отремонтируют 14 участков дорог. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Условие национального проекта «Безопасные качественные дороги» - в полном объеме завершить работы до 1 июня. Поэтому теперь ремонтировать дороги в Белгороде будут круглосуточно.

Работы в ночное время будут вестись на семи участках:

- ул. 5 августа;

- ул. Победы от ул. Н. Чумичова до ул. Попова

- ул. Буденного от ул. Есенина до ул. Губкина

- ул. Апанасенко от ул. Лермонтова до ул. Щорса;

- пр-т Ватутина от ул. 5 Августа до ул. Королева;

- ул. Мичурина от пр-та Б. Хмельницкого до ул. Попова;

- ул. Конева от ул. Щорса до ул. Буденного.

Всего в областном центре по нацпроекту отремонтируют 14 участков дорог. Общий объем финансирования составит более 204-х миллионов рублей.