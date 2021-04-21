В Белгородской области сохранится дождливая погода

Днем небольшие дожди, местами грозы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 22 апреля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью без существенных осадков. Днем небольшие дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Ветер юго-западный, ночью от пяти до десяти метров в секунду, днем – от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от одного до шести градусов тепла, днем – от плюс 12-ти до плюс 17-ти градусов выше ноля.

В Белгороде ночью – от плюс двух до плюс четырех градусов, днем – от 14-ти до 16-ти градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области советует придерживаться правил безопасности во время грозы: закрывайте в доме окна и двери, выключайте телевизор и другие электроприборы.

Осадки в виде дождя и туман могут осложнить дорожную ситуацию. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.