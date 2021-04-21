Белгородская спортсменка стала бронзовой призеркой чемпионата России по плаванию

В личном зачете она стала четвертой на дистанции 100 метров вольным стилем, и пятой – на 50-метровке вольным стилем. Фото группы администрации Старооскольского городского округа в VK.

Сотрудница физкультурно-оздоровительного комплекса Оскольского электрометаллургического комбината им. А.А. Угарова Анна Котарева показала отличные результаты на XXIX чемпионате России по плаванию.

На соревнованиях, проходивших в Саранске, Анна выступала в категории «Мастерс».

В личном зачете она стала четвертой на дистанции 100 метров вольным стилем, и пятой – на 50-метровке вольным стилем.

В комбинированной женской эстафете и эстафете вольным стилем 4 по 50 метров Анна Котарева завоевала бронзовые медали.