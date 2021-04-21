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Общество21 апреля 2021 15:31

Жители Белгородской области досрочно получат майские социальные выплаты

Все зачисления будут произведены до 30 апреля
Алексей СЕРГУНИН
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На эти цели направлено более одного миллиарда рублей.

На эти цели направлено более одного миллиарда рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков дал указание до конца текущего месяца произвести социальные выплаты и перечислить заработную плату работникам бюджетной сферы за май.

Как пояснила «КП» пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева, «все выплаты, которые приходятся на первые десять дней месяца, в данном случае мая, будут зачислены до 30 апреля».

Речь идет о ежемесячных детских пособиях, выплатах инвалидам боевых действий, оплате ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет и других пособиях.

Решение также распространяется на предоставление мер социальной защиты детям войны, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, и выплаты почетным донорам.

На эти цели направлено более одного миллиарда рублей.