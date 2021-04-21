Белгородца оштрафовали на 50 тысяч рублей за использование чужих товарных знаков

Предприниматель не стал затягивать с оплатой штрафа и оперативно выполнил судебное решение. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Как сообщили «КП» в пресс-службе УФССП России по Белгородской области, «один из белгородских предпринимателей попался на незаконном использовании чужих товарных знаков». Он выставил на продажу в своем магазине товар с логотипами «Adidas» и «Nike».

После проверки выяснилось, что товары содержат словесные и комбинированные обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками «Адидас АГ» и «Найк Интернешнл Лтд».

Арбитражный суд Белгородской области изучил протокол об административном правонарушении в соответствии с ч.2 ст. 14.10 КоАП РФ «Производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров» и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.

После того как судебный пристав сообщил предпринимателю о необходимости добровольно заплатить штраф, тот не стал затягивать и оперативно выполнил судебное решение.