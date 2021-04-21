Еще три жителя Белгородской области умерли от COVID-19

За минувшие сутки в Белгородской области 83 пациента заболели, 105 - выздоровели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще три пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Белгорода 1937 года рождения, проходившая лечение в Борисовской ЦРБ, жительница Старооскольского городского округа 1942 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице, а также жительница Белгородского района 1951 года рождения, проходившая лечение в Детской областной клинической больнице.

За это же время 83 пациента заболели, а выздоровели – 105.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 36054 человека, выздоровели – 32106, умерли – 612.