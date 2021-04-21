На Белгородчине будут снимать документальные и художественные фильмы

На сегодняшний день в Белгородской области уже создана база локаций и анкетный пул актеров региона. Фото: Александр ГЛУЗ

Глава Белгородской области встретился с директором департамента кино Министерства культуры РФ Светланой Максимченко.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков настроен развивать в регионе кинокластер.

«Мы хотим стать территорией, интересной для съемок документальных и художественных фильмов, - заявил Вячеслав Владимирович в беседе с директором департамента кино Министерства культуры РФ Светланой Максимченко.

«У нашего региона есть глубокая и разносторонняя история. Нам очень важно продвижение Белгородчины, даже не с точки зрения бренда, а как территории с глубокой историей, где живут удивительные люди. Здесь все пропитано стойкостью духа».

«Радует, что Белгородская область становится территорией, куда будут стремиться приезжать кинематографисты, чтобы снимать качественное отечественное кино, - призналась Светлана Максимченко. - Учреждение кинокомиссии, которая будет отвечать за создание благоприятных условий для производства фильмов, - это важный шаг».

На сегодняшний день в Белгородской области уже создана база локаций и анкетный пул актеров региона из числа профессиональных артистов театров, а также артистов художественной самодеятельности, студентов института искусств и культуры.

Глава нашего региона выразил готовность в ближайшее время организовать пресс-тур для российских кинематографистов, что позволит специалистам качественно оценить ресурсы и возможности территории.