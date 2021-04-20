21 апреля в Белгородской области ожидается дождь и град

Местами порывы ветра до 16-ти метров в секунду. Фото: Мария АНАНОВА

По данным белгородских синоптиков, завтра, 21 апреля в Белгородской области будет облачная погода, небольшие, местами умеренные дожди, днем местами грозы и град.

Ночью и утром в отдельных районах туман.

Ветер ночью северо-западный от пяти до десяти метров в секунду, днем - юго-западный от восьми до 13-ти метров в секунду, местами порывы до 16-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от двух до семи градусов тепла, днем – от плюс девяти до плюс 14-ти градусов.

В Белгороде ночью от пяти до семи градусов выше ноля, днем – от 11-ти до 13-ти градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что во время выпадения осадков в виде дождя снижается видимость, дорога становится скользкой, а управлять автомобилем становится сложнее.

Водителям необходимо учитывать, что тормозной путь на мокрой дороге увеличивается, поэтому торможение необходимо начинать заранее.

В связи с прогнозируемыми порывами ветра следует ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. Стоянку автомобильного транспорта следует предусмотреть в закрытых местах и вдали от аварийных деревьев и легких конструкций.

В случае происшествия звоните по Единому телефону пожарных и спасателей «101» или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112». Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.