Почти 15 тысяч жителей Белгородской области сдали кровь в 2020-м году

В нашем регионе насчитывается 11218 почетных доноров. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Сегодня, 20 апреля, отмечается национальный день донора. Этот праздник объединяет всех доноров, а также врачей, медсестер, работающих в пунктах переливания крови.

Стать донором может каждый, если есть 18 лет, и нет абсолютных противопоказаний. В Белгороде сдать кровь и плазму можно в Центре крови Белгородской области на Гагарина, 11, предварительно записавшись через электронную регистратуру.

Желающих стать донором достаточно. И даже сложный 2020-й год не стал исключением.

Как рассказал врач-трансфузиолог Центра крови Вячеслав Липшеев, «кровь и плазму в прошлом году сдали 14169 жителей области, в том числе 9415 – живущих в Белгороде. Многие не по одному разу».

В регионе насчитывается 11218 почетных доноров.

Гражданам, отмеченным нагрудным знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР», в 2021 году установлена ежегодная денежная выплата - 15 109 рублей.