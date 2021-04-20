В Белгороде пройдет выставка-раздача бездомных собак

Выставка пройдет с 11 до 15 часов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

24 апреля в центральном парке Белгорода состоится уже традиционная выставка-раздача бездомных собак.

Волонтеры привезут 30 собак из пансионата временного содержания животных, любую из которых можно забрать домой. Все собаки здоровы, привиты, социализированы и полностью адаптированы для домашней жизни.

Выставка – это отличный шанс познакомится с несколькими десятками собак в непринужденной обстановке парка. Посетители выставки смогут пообщаться с животными и с их опекунами, узнать все о характере собаки, ее особенностях и привычках и при желании взять собаку в семью. Вам нужно взять с собой паспорт.

Организаторы выставки приглашают всех «провести этот весенний день в компании мохнатых хвостов и мокрых носов, подарив себе прекрасные, добрые эмоции».

Приходите всей семьей, обязательно берите детей, для них это будет незабываемым приключением и возможностью выбрать своего самого верного друга самостоятельно.

Не забывайте фотоаппараты, вам обязательно захочется сделать снимки на память.

Также можно будет привезти подарки для хвостатых, узнать как стать волонтером и как еще можно помогать собакам.

Выставка пройдет с 11 до 15 часов.