Белгородские оперативники поймали тульского мошенника

Подозреваемому грозит тюремный срок до двух лет. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

40-летний житель Губкина сообщил в местное отделение полиции, что неизвестный обманным путем похитил у него 15 тысяч рублей.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 22-летний житель Тульской области

По предварительным данным, злоумышленник разместил в интернете объявление о продаже автомобильного прицепа. На него откликнулся белгородец. Недобросовестный продавец потребовал с него предоплату, а после получения денег перестал выходить на связь.

Теперь в соответствии с ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество) подозреваемому грозит тюремный срок до двух лет.