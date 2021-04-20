В белгородской Архиерейской роще наведут порядок

Архиерейская роща станет одной из площадок для проведения общегородского субботника 24 апреля. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Общая площадь Архиерейской рощи – 32 гектара.

«Она великолепная, замечательная, но находится в удручающем состоянии, - признал временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. - Там сумасшедший объем работы. Хотелось бы навести порядок всем вместе. Убрать мусор и поваленные деревья».

«Нужна спецоперация. Большое количество людей. Завозить тяжелую технику туда нельзя. Нужно пилить и убирать поваленные деревья в том объеме, который позволяет обойтись физической силой и который не убьет природную красоту».

Работы будут проводиться максимально аккуратно, чтобы не повредить первоцвет. «Главное, чтобы делая одно положительное дело, мы не сделали десять плохих», - подытожил глава региона.

Следующим этапом станет проект по благоустройству лесопарковой зоны, предусматривающий пешеходные дорожки, спортивные площадки и освещение.

Архиерейская роща станет одной из площадок для проведения общегородского субботника 24 апреля.