В белгородской Архиерейской роще наведут порядок

Архиерейская роща станет одной из площадок для проведения общегородского субботника 24 апреля.
Фото: пресс-служба администрации Белгорода.
Общая площадь Архиерейской рощи – 32 гектара.
«Она великолепная, замечательная, но находится в удручающем состоянии, - признал временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. - Там сумасшедший объем работы. Хотелось бы навести порядок всем вместе. Убрать мусор и поваленные деревья».
«Нужна спецоперация. Большое количество людей. Завозить тяжелую технику туда нельзя. Нужно пилить и убирать поваленные деревья в том объеме, который позволяет обойтись физической силой и который не убьет природную красоту».
Работы будут проводиться максимально аккуратно, чтобы не повредить первоцвет. «Главное, чтобы делая одно положительное дело, мы не сделали десять плохих», - подытожил глава региона.
Следующим этапом станет проект по благоустройству лесопарковой зоны, предусматривающий пешеходные дорожки, спортивные площадки и освещение.
Архиерейская роща станет одной из площадок для проведения общегородского субботника 24 апреля.