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Экономика20 апреля 2021 12:31

«Открытие»: дополнительная выгода для любителей природы

Клиенты банка могут получить дополнительный кэшбэк 5% за покупки в eco-friendly магазинах и сервисах
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Акция продлится до 31 мая.

Акция продлится до 31 мая.

Желающим необходимо оформить дебетовую Opencard и совершать экологичные покупки у партнеров банка. Среди них - Timberland, Levis, H&M, ВкусВилл, LavkaLavka, ИКЕА, LUSH, iherb, LOCCITANE, МосИгра, Леонардо, Велобайк, Зеленый театр парка им. Горького, Третьяковская галерея.

Сумма дополнительного кэшбэка - до 1 000 рублей за период действия акции. По дебетовой Opencard ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - кэшбэк до 11% в любимой категории или до 3% на все покупки.

Полный список магазинов, сервисов-партнеров и условий акции доступен на сайте банка.

Кроме того, клиентам доступны и другие преимущества Opencard: бесплатное обслуживание, повышенная ставка по счету «Моя копилка», переводы на карты других банков без комиссии.

Экономика: бюджет, финансы