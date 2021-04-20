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Здоровье20 апреля 2021 11:49

Еще 85 жителей Белгородской области заболели COVID-19

Тем временем за минувшие сутки в регионе от коронавируса вылечились 40 человек
Алексей СЕРГУНИН
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Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 35971 человек.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 35971 человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Грайворонского городского округа 1937 года рождения и жительница Борисовского района 1937 года рождения, проходившие лечение в Борисовской ЦРБ.

За это же время 85 пациентов заболели, а выздоровели – 40.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 35971 человек, выздоровел – 32001, умерли – 609.

Коронавирус Covid-19