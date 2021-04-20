Еще 85 жителей Белгородской области заболели COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 35971 человек.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.
Это жительница Грайворонского городского округа 1937 года рождения и жительница Борисовского района 1937 года рождения, проходившие лечение в Борисовской ЦРБ.
За это же время 85 пациентов заболели, а выздоровели – 40.
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 35971 человек, выздоровел – 32001, умерли – 609.