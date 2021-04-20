Суперкубок Белгородской области завоевал «Химик»

Уже 24 апреля стартует новый розыгрыш чемпионата Белгородской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Первый футбольный трофей сезона на Белгородчине оспаривали победитель чемпионата Белгородской области 2020 года «Химик» из Шебекино и серебряный призер турнира «СКИФ» из Бессоновки.

По сути, исход встречи был предрешен еще до перерыва. Точными ударами поочередно отметились игроки шебекинского клба Денис Василенко (17-я), Алексей Котельвин (29-я) и Виталий Гребенников (32-я). И хотя на 43-й минуте форвард «СКИФа» Денис Индин один мяч отквитал, на большее парней из Бессоновки не хватило.

На 60-й минуте окончательный счет в матче установил оформивший дубль Гребенников – 4:1.

«Сказалась хорошая предсезонная подготовка, - анализирует ход встречи капитан шебекинцев Илья Багатырев. - Благодаря физической мощи смогли победить сложного соперника. Три гола мы забили после хороших комбинаций».

Отметим, что в активе Ильи ассистентский хет-трик – все голы в первые 45 минут игроки «Химика» провели после его точных передач.

Уже 24 апреля стартует новый розыгрыш чемпионата Белгородской области.