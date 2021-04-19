В Белгородской области от клещей обработают 602 гектара

К выполнению задачи уже приступили в 12 муниципалитетах, где обработано 80 общественных и спортивных пространств. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«Обработку от клещей проведут в парковых зонах и местах массового пребывания населения на территории всех муниципалитетов области», - сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Белгородской области.

«Особое внимание должно быть уделено лесопарковым зонам и знаковым местам отдыха», - пояснил временно исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Гладков.

Как уточнили в департаменте агропромышленного комплекса Белгородской области, к выполнению задачи уже приступили в 12 муниципалитетах, где обработано 80 общественных и спортивных пространств.

После обработки жителям и гостям территорий рекомендуют воздержаться от прогулок на сутки.

Работы, которые в общей сложности затронут 602 гектара пространств, должны быть завершены до 1 июня.