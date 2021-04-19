В Белгороде задержали водителя, протаранившего ворота детсада

Транспортное средство после серии совершенных ДТП получило механические повреждения. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Вечером 17 апреля в дежурную часть ГИБДД УМВД России по г. Белгороду сообщили о том, что у дома № 49 ул. Щорса автомобиль «Тойота Королла» совершил наезд на металлические ворота детского сада. Автомобиль въехал на территорию дошкольного учреждения, пробил ограждение и скрылся.

В этом же районе этот же автомобиль повредил шлагбаум, установленный на въезде на одну из дворовых территорий, а также два припаркованных автомобиля, и снова скрылся.

Затем мужчина, продолжая движение на авто по ул. Щорса, совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта».

Наряд ДПС задержал нарушителя во дворе д.№ 11 по ул. Газовиков.

Выяснилось, что помимо перечисленных, 35-летний водитель успел совершить механические ДТП еще с двумя припаркованными автомобилями.

По внешним признакам он находился в состоянии опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Также известно, что накануне мужчина праздновал свой день рождения, а автомобиль взял напрокат. Транспортное средство после серии совершенных ДТП получило механические повреждения. К счастью, в этих автоавариях никто не пострадал. Сумма материального ущерба устанавливается.

В соответствии с ч. 1 ст.12.26 КоАП РФ «Невыполнение законного требования уполномоченного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» составлен протокол. За это нарушение водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

Кроме того был составлен протокол по ст. 20.1КоАП РФ (мелкое хулиганство). Мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По фактам ДТП назначено административное расследование. Существует вероятность, что водитель мог совершить еще ряд подобных ДТП. Владельцам транспортных средств, чьи автомобили получили повреждения, просьба обращаться в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 26-42-30 или 35-28-32.