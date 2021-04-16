Еще 88 жителей Белгородской области вылечились от COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 31735 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это житель Губкинского городского округа 1960 года рождения и житель Валуйского городского округа 1964 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 83 пациента заболели, а выздоровели – 88.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 35634 человека, выздоровели – 31735, умерли – 600.