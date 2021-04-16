Белгородская спортсменка завоевала серебро на первенстве России по кикбоксингу

Медаль в Якутске – первая для Арины в разделе К-1. Фото ЦСП Белгородской области.

Арина Кирик из Белгорода стал серебряной призеркой первенства России по кикбоксингу в дисциплине К-1.

В соревнованиях, проходивших в Якутске, участвовали 367 спортсменов из 41 региона страны.

Арина, представляющая городскую ДЮСШ № 4, заняла второе место в весовой категории 48 кг в возрастной категории 15-16 лет.

Выиграв два боя у спортсменок из Башкортостана и Пермского края, соответственно, Кирик в финале уступила сопернице из Москвы согласно решению судей.

Как рассказал «КП» тренер Арины Алексей Потеряхин, «это уже 12-я ее медаль на первенствах России, и шестая серебряная».

Начиная с 2014 года, Арина Кирик неизменно радует белгородцев удачными выступлениями на главном молодежном отечественном турнире. Ранее она завоевывала призовые места в Серпухове, Новосибирске, Екатеринбурге, Алуште, Омске, Покровском, Иркутске и Самаре.

Кстати, медаль в Якутске – первая для Арины в разделе К-1.

Как пояснил Алексей Потеряхин, «К-1 - это самый жесткий раздел кикбоксинга, где поединки проходят в ринге, используется боксерская техника рук, техника ног тхэквондо, а так же техника ударов «лоу-кик» по всей ноге, так же разрешены удары коленями и удар руками с разворота «бэкфист».

Следующие соревнования у Арины - первенство России в разделах поинтфайтинг и лайт-контакт, которое пройдет с 3 по 9 мая в Челябинске. А уже с 14 по 16 мая Арина выступит в рамках Кубка Европы в столице и самом крупном городе Сербии – Белграде.