Белгородская область - в тройке регионов-лидеров по программе субсидирования найма

Размер выделенных на одно рабочее место средств составит порядка 50 тысяч рублей. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Министерство труда подвело промежуточные результаты программы субсидирования найма.

Белгородская область вместе с Владимирской и Ростовской показали наилучшие результаты.

В нашем регионе по программе уже трудоустроено 93 человека. Это 13 процентов от отведенной региону квоты. Всего благодаря субсидированию постоянную работу найдут 719 белгородцев.

Напомним, подобная мера противодействия длительной безработице в России применяется впервые.

Работодатели смогут получить федеральную поддержку в виде субсидий за тех, кто встал на учет в центры занятости в прошлом году и еще не нашел работу.

Размер выделенных на одно рабочее место средств составит порядка 50 тысяч рублей.

Средства, которые дает государство, можно направить на организацию рабочего места, компенсацию затрат на наставничество или другие нужды предприятия. Оформить заявку на субсидию можно дистанционно через портал «Работа в России». Нужного кандидата подберут специалисты центров занятости.