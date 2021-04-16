Житель Белгородской области похитил с работы цифровую технику на 50 тысяч рублей

Среди похищенного оказались портативные аудиоколонки, флеш-накопители, зарядные устройства, мобильный телефон и другая цифровая техника. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По информации пресс-службы УМВД России по Белгородской области, сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по г. Старому Осколу выявили незаконную деятельность 31-летнего работника одного из магазинов цифровой и бытовой техники.

По предварительным данным, ранее судимый за имущественные преступления мужчина в статусе кладовщика присвоил имущество на сумму более 50 тысяч рублей.

Среди похищенного оказались портативные аудиоколонки, флеш-накопители, зарядные устройства, мобильный телефон и другая цифровая техника.

Каждое утро, приходя на работу, злоумышленник ставил у входа пустую коробку, в которую в течение рабочего дня под видом мусора складывал похищенное, а вечером уносил ее с собой.

Присвоенный товар мужчина продавал.

По информации оперативников, на его счету как минимум пять подобных эпизодов. В настоящее время уже установлен ряд мест, куда он сбывал похищенное.

В соответствии с ч. 1 ст. 160 Уголовного кодекса РФ (Присвоение, то есть хищение имущества, вверенного виновному) мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.