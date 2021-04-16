В Белгородской области уклониста арестовали на пять суток

Мужчине нельзя было покидать место жительства с 22 до 6 часов утра, но он неоднократно нарушал установленный запрет. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Как сообщили «КП» в пресс-службе УФССП России по Белгородской области, житель Прохоровского района был признан виновным в совершении преступления, по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

После того как он отбыл наказание, за ним был установлен административный надзор на три года. Мужчине нельзя было покидать место жительства с 22 до 6 часов утра, но он неоднократно нарушал установленный запрет.

В соответствии с протоколом по ч.3 ст.19.24 КоАП РФ (несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре) суд признал нарушителя виновным и обязал отработать 40 часов.

Судебный пристав-исполнитель предупредил должника об административной ответственности в случае уклонения от обязательных работ. Но мужчина проигнорировал эту информацию. В результате его принудительно доставили в подразделение службы судебных приставов, где был составлен административный протокол по ч.4 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

По решению суда мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток. Кроме этого, после отбытия наказания, ему предстоит отработать 40 часов обязательных работ, от которых он уклонялся ранее.