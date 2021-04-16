В Белгороде начали готовить к запуску фонтаны

Уже на следующей неделе фонтаны протестируют, а на майских праздниках запустят в работу. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Работы по подготовке к запуску 16-ти городских фонтанов идут в штатном режиме.

Специалисты МБУ «Управление Белгорблагоустройство» моют оборудование, ремонтируют чаши, настраивают форсунки, меняют трубопроводы, где необходимо, проводят гидравлические испытания системы.

«Нынешняя зима с морозами и оттепелями негативно сказалась на городских фонтанах, - пояснил начальник участка по содержанию фонтанов Белгорблагоустройства Роман Масленников. - Пострадало несколько чаш. Облицовываем, штукатурим, подкрашиваем».

Особое внимание специалисты уделяют старейшине города - фонтану «Девочка с гусем». Он установлен на Свято-Троицком бульваре в 1952 году. Благодаря постоянному техническому обслуживанию, система работает исправно.

«Сердце» фонтана - насосная станция, которая качает воду по кругу из труб в чашу. Как правило, она располагается рядом в подземной камере. Самые мощные системы у фонтанов в парке Победы и возле музея-диорамы. В день их насосы перегоняют более ста кубометров воды. Наибольший объем чаши у фонтана в парке Памяти - 510 кубометров.

Основная проблема городских фонтанов - небрежное отношение горожан к оборудованию. «Часто ломают форсунки и трубопровод, особенно, если он не металлический», - не скрывает досады Роман Масленников. И призывает белгородцев относиться к таким объектам бережно, так как они являются символами Белгорода.

Уже на следующей неделе фонтаны протестируют, а на майских праздниках запустят в работу.