16 апреля на Белгородчине ожидаются дожди с грозами

Осадки в виде дождя могут осложнить дорожную ситуацию. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным белгородских синоптиков, завтра, 16 апреля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами кратковременные дожди и грозы.

Ветер восточный, ночью - от четырех до девяти метров в секунду, днем – от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от плюс четырех до плюс девяти градусов, днем – от 13-ти до 18-ти градусов выше ноля.

В Белгороде ночью – от плюс пяти до плюс семи градусов, днем – от 12-ти до 14-ти градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области советуют придерживаться правил безопасности во время грозы: закрывайте в доме окна и двери, выключайте телевизор и другие электроприборы. Помните, что во время грозы опасно разговаривать по телефону и постарайтесь держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев.

Осадки в виде дождя могут осложнить дорожную ситуацию. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или «101», Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.