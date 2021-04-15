Еще два жителя Белгородской области умерли от COVID-19

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса выздоровели 31647 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1935 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице, а также жительница Пермская края 1952 года рождения, проходившая лечение в Областной инфекционной клинической больнице.

За это же время 85 пациентов заболели, а выздоровели – 74.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 35551 человек, выздоровели – 31647, умерли – 598.