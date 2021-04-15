Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Коронавирус Covid-1915 апреля 2021 15:29

Еще два жителя Белгородской области умерли от COVID-19

Тем временем за минувшие сутки в регионе от коронавируса вылечились 74 человека
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий
Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса выздоровели 31647 человек.

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса выздоровели 31647 человек.

Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1935 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице, а также жительница Пермская края 1952 года рождения, проходившая лечение в Областной инфекционной клинической больнице.

За это же время 85 пациентов заболели, а выздоровели – 74.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 35551 человек, выздоровели – 31647, умерли – 598.