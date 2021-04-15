Белгородцы могут записаться на прививку от коронавируса через Единый контактный центр

Запись проводится в сервисе органов здравоохранения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С конца марта в Белгороде работает Единый контактный центр, который консультирует жителей по вопросам вакцинации.

Здесь можно уточнить оперативную информацию о новых открывшихся пунктах, задать интересующие вопросы, а теперь и записаться на вакцинацию от COVID-19.

Для этого достаточно назвать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения и номер полиса.

Запись проводится в сервисе органов здравоохранения. Она сразу попадает в поликлинику, за которой закреплен гражданин, либо в выбранную им по месту жительства.

Телефон горячей линии в Белгороде +7(4722) 42-42-42.

Также жители области могут записаться на вакцинацию по номеру телефона регистратуры своей поликлиники или ФАПа.