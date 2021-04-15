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Коронавирус Covid-1915 апреля 2021 13:16

Белгородцы могут записаться на прививку от коронавируса через Единый контактный центр

Достаточно назвать оператору свои фамилию, имя, отчество, дату рождения и номер полиса
Алексей СЕРГУНИН
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Запись проводится в сервисе органов здравоохранения.

Запись проводится в сервисе органов здравоохранения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С конца марта в Белгороде работает Единый контактный центр, который консультирует жителей по вопросам вакцинации.

Здесь можно уточнить оперативную информацию о новых открывшихся пунктах, задать интересующие вопросы, а теперь и записаться на вакцинацию от COVID-19.

Для этого достаточно назвать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения и номер полиса.

Запись проводится в сервисе органов здравоохранения. Она сразу попадает в поликлинику, за которой закреплен гражданин, либо в выбранную им по месту жительства.

Телефон горячей линии в Белгороде +7(4722) 42-42-42.

Также жители области могут записаться на вакцинацию по номеру телефона регистратуры своей поликлиники или ФАПа.