Белгородские оперативники поймали интернет-мошенника в Пензе

Подозреваемый разместил в интернете объявление о продаже амуниции для игры в страйкбол. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

44-летний житель Калининграда обратился с заявлением о мошенничестве в УМВД России по городу Белгороду.

Мужчина сообщил, что неизвестный под предлогом продажи товара через сайт объявлений похитил у него около 34-х тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию Белгорода, так как телефон, по которому он связывался со злоумышленником, имел код этого города.

После оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Ивановской области. Белгородские оперативники задержали его в Пензе.

По предварительным данным, подозреваемый разместил в интернете объявление о продаже амуниции для игры в страйкбол. На него откликнулся житель Калининграда. Он перечислил на счет продавца необходимую сумму, но покупку так и не получил. Получив деньги, подозреваемый перестал выходить на связь.

Теперь в соответствии с ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) подозреваемому грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.