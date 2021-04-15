Белгородские студенты и аспиранты могут получить льготный проезд в пассажирском транспорте

Льгота действует с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Как напомнили в пресс-службе мэрии Белгорода, в областном центре действует льготный проезд для студентов.

Им могут воспользоваться студенты-очники и аспиранты, а также студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения.

Для получения льготы нужно подать заявление в личном кабинете Госуслуг. Обязательное условие – наличие карты МИР.

Заявка рассматривается четыре дня, после чего происходит зачисление поездок на банковскую карту.

Льгота действует с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря.

Льготный проезд для студентов белгородским перевозчикам компенсируют из бюджета.