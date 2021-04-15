В Белгородскую область доставили первую партию вакцины «ЭпиВакКорона»

Белгородская область занимает третье место по темпам вакцинации от COVID-19 в России. Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам начальника департамента здравоохранения Белгородской области Людмилы Крыловой, «ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией остается стабильной, без тенденций к ухудшению».

В связи с этим планируется перепрофилировать отделение в Шебекинской ЦРБ, в котором проходили лечение инфицированные COVID-19 беременные женщины, для приема пациентов в штатном режиме.

В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом развернуто 1575 больничных коек, из которых занято 1281 (83 процента).

Полный цикл вакцинации прошли почти 103,5 тысячи белгородцев, привиты одним компонентом более 160 тысяч человек или 10 процентов от общей численности жителей региона.

Белгородская область занимает третье место по темпам вакцинации от COVID-19 в России, опережая по этому показателю, как соседние регионы, так и крупные мегаполисы, включая Москву и Санкт-Петербург.

В наш регион доставили первую партию вакцины «ЭпиВакКорона». Ею планируется привить 810 маломобильных и нетранспортабельных жителей области.

«COVID-19 никуда не ушел, ничего не закончилось, и расслабляться сейчас мы просто не имеем права! В госпитале проходят лечение 290 пациентов. И ни один из них не сделал прививку. Главный инструмент против вируса - это вакцинация», - заявил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков во время посещения госпиталя для лечения ковид-пациентов в городской больнице №2.