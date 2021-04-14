Белгородские автоинспекторы помогли женщине добраться до роддома

Женщину удалось вовремя доставить в роддом. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В ОМВД России по Шебекинскому городскому округу из Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение, что у пассажирки автомобиля начались роды.

К семейной паре, следовавшей по объездной дороге из Валуек в роддом Белгорода, отправился ближайший экипаж ДПС в составе капитана полиции Оксаны Демченко и старшего лейтенанта полиции Сергея Черкашина.

При помощи специальных звуковых и световых сигналов автоинспекторы больше 30-ти километров сопровождали автомобиль с роженицей. Ситуация осложнялась тем, что в вечернее время интенсивность движения по пути в город увеличивается в разы.

Несмотря на это, женщину удалось вовремя доставить в роддом. Менее чем через час после этого на свет появилась девочка.

Счастливый отец искренне поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за помощь.