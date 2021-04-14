В Белгородской области отказались от традиционного празднования 1 и 9 мая

Роспотребнадзор не рекомендует праздновать 1 и 9 мая в том формате, в котором привыкли белгородцы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Роспотребнадзор не рекомендует праздновать 1 и 9 мая в том формате, в котором мы привыкли», - сообщил на своей странице в VK временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В этом году полностью отказались от массовых шествий трудовых коллективов на 1 Мая. С учетом рекомендаций Роспотребнадзора, откроем Аллею Трудовой Славы, но, не допуская большого скопления людей. Наша задача - максимально обеспечить «ковидбезопасность» наших жителей!», - пояснил Вячеслав Владимирович.

Также обсуждалась программа Дня Победы.

«Надо провести главный праздник страны достойно и не допустить роста заболеваемости. Рекомендации Роспотребнадзора по формату проведения поступят только на следующей неделе. Поэтому предварительно определились, что в случае проведения мероприятия, нам будет необходимо закрепить волонтера-медика за каждым ветераном, обеспечить подвоз, обследование водителей, установить боковые экраны между зрителями, термометрию и соблюдение масочного режима.

Вне зависимости от формата проведения праздничных мероприятий мы готовим площадки и прорабатываем вопросы безопасности. Впереди не только 1 мая, но и Пасха – жители Белгородской области должны быть защищены», - подытожил Вячеслав Гладков.