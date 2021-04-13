На Белгородчине стартовала посевная кампания

К посевной кампании подготовлено 1826 сеялок и 259 посевных комплексов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В нынешнем году сроки начала посевной из-за затяжной холодной и снежной весны более чем на три недели отстают от среднемноголетних.

Традиционно первыми к севу приступили в восточных районах и городских округах: Алексеевском, Валуйском, Вейделевском, Волоконовском и Ровенском.

На 12 апреля аграрии уже всех муниципальных образований вышли в поля. Засеяно 10 процентов площадей, отведенных под яровые зерновые и зернобобовые культуры.

Основной объем – около 13,4 тысячи гектаров – составляют посевы пшеницы, чуть меньше – 12,8 тысяч гектаров – ячменя.

Кроме того, в отдельных хозяйствах высевают овес и горох.

Всего, в соответствии с планом, под яровые зерновые отведено более 270,8 тысяч гектаров.

К посевной кампании подготовлено 1826 сеялок и 259 посевных комплексов.

Из почти 452,5 тысяч гектаров озимых культур более 437 тысяч гектаров находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, а около 15 тысяч гектаров – в плохом. Их планируется пересеять другими сельхозкультурами.