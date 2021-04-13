Отопительный сезон в Белгороде завершится 16 апреля

Всего в городе расположено 1385 домов с центральным отоплением, 588 объектов социальной сферы. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«Начинаем готовить системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона, - написал на своей странице в VK сообщил мэр города Юрий Галдун. - Если среднесуточная температура в течение пяти дней подряд будет восемь градусов тепла и выше, поэтапно с 16 апреля начнем отключать жилищный фонд, с 21-го – социальные объекты».

Всего в городе расположено 1385 домов с центральным отоплением, 588 объектов социальной сферы.

По данным белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 11 по 15 апреля прогноз среднесуточной температуры в городе Белгороде превысит восемь градусов тепла: 11 апреля – плюс 8,1 градуса, 12 апреля – плюс 12, 13 апреля – плюс 13,9, 14 апреля – плюс 12,3, 15 апреля – плюс 12,1.