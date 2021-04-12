Николай Дроздов провел открытый экологический урок для белгородских школьников

В белгородском зоопарке профессор Дроздов рассказал белгородцам об особенностях животных, обитающих в экзотариуме. Фото николайдроздов.рф.

Белгород посетил известный советский и российский ученый-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, кандидат географических наук, профессор географического факультета МГУ, общественный деятель и пропагандист охраны природы Николай Дроздов.

Николай Николаевич приехал по приглашению регионального Центра экологической безопасности.

Как сообщает пресс-служба администрации города Белгорода, Дроздов встретился с юными экологами в филармонии и провел открытый экологический урок.

Уже в белгородском зоопарке профессор Дроздов рассказал белгородцам о животных, обитающих в экзотариуме.

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