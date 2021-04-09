Морозы не покидают Белгородскую область

Ветер ночью переменных направлений слабый, днем - северный от семи до 12-ти метров в секунду. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

По данным белгородских синоптиков, на территории региона, 10 апреля ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью переменных направлений слабый, днем - северный от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от трех градусов мороза до двух градусов тепла, днем – от девяти до 14-ти градусов выше ноля.

В Белгороде синоптики обещают ночью – около ноля градусов, днем – от плюс 10-ти до плюс 12-ти градусов.

Соблюдайте правила пожарной безопасности. Не сжигайте траву и мусор на приусадебных участках и вблизи лесных массивов. Соблюдайте правила безопасного поведения на водных объектах. Не оставляйте детей без присмотра взрослых.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112, единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.