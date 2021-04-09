Пьяный житель Белгородчины устроил стрельбу холостыми патронами

Подозреваемый произвел несколько выстрелов в воздух. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Инцидент произошел в микрорайоне Улитка поселка Дубовое. Местные жители сообщили в дежурную часть ОМВД России по Белгородскому району, что во дворе жилого дома находится подозрительный мужчина с ружьем.

Приехав на указанное место, полицейские выяснили, что он успел произвести несколько выстрелов в воздух. Правоохранители установили личность стрелявшего. Им оказался 44-летний местный житель.

Во время осмотра его квартиры полицейские обнаружили четыре штыка к винтовкам, пневматическое оружие, несколько предметов, внешне схожих с корпусами гранат и мин, а также охолощенную винтовку образца 1891/30 годов конструкции Мосина калибра 7,62.

По предварительным данным, именно из нее находящийся в состоянии опьянения мужчина и произвел выстрелы холостыми патронами.

Исследование показало, что винтовка приведена в негодность за счет внесенных в ее конструкцию изменений. Но одна из основных частей огнестрельного оружия – затвор, оказался пригодным к использованию по назначению.

Теперь мужчине в соответствии с ч.1 ст.222 Уголовного кодекса РФ (незаконное приобретение и хранение основных частей огнестрельного оружия) грозит тюремный срок до четырех лет. Часть изъятых предметов еще находится на исследовании.

Кроме того, ему выписан административный протокол по ч.3 ст.20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в населенных пунктах или в других, не отведенных для этого местах лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Санкции предусматривают штраф в размере от 50-ти до ста тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок три года с конфискацией оружия и патронов к нему.