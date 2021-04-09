В Белгородской области 55-летний мужчина ударил собутыльника обухом топора по голове

Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый взял стоявший возле дивана топор и нанес гостю несколько ударов обухом по голове и ноге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ОМВД России по Волоконовскому району обратился отец 40-летнего мужчины с сообщением о том, что его сын в течение нескольких дней не выходит на связь.

Впоследствии полицейские обнаружили пропавшего жителя поселка с травмами криминального происхождения дома у его знакомого, который накануне был задержан росгвардейцами за нарушение общественного порядка.

По предварительным данным, мужчины вместе распивали спиртные напитки дома у подозреваемого. Решив, что гость засиделся, 55-летний хозяин решил прервать затянувшееся застолье и стал провожать приятеля домой. Однако тот не спешил уходить.

Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый взял стоявший возле дивана топор и нанес гостю несколько ударов обухом по голове и ноге.

Теперь в соответствии с п. «в» ч.2 ст.115 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с использованием предметов, применяемых в качестве оружия) неприветливому хозяину грозит тюремное заключение на срок до двух лет.