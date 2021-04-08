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Общество8 апреля 2021 16:00

В Белгородской области высадили свыше 12 тысяч саженцев

Работы провели специалисты Прохоровского лесничества
Алексей СЕРГУНИН
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Восстановительные работы прошли в рамках областного проекта «Сад памяти».

Восстановительные работы прошли в рамках областного проекта «Сад памяти».

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«75 лет Прохоровскому танковому сражению» – геоглиф с такой надписью уже можно рассмотреть из космоса.

На земельном участке в три гектара в селе Береговом высадили 12600 саженцев обыкновенной и крымской сосен в честь годовщины одного из крупнейших в военной истории сражений с применением бронетанковых сил.

Прохоровское лесничество ежегодно, весной и осенью, проводит ревизию высаженных саженцев. Погибшие или поврежденные деревья заменяют. Приживаемость саженцев сейчас составляет около 70 процентов, планируется повысить ее до ста процентов.

Восстановительные работы прошли в рамках областного проекта «Сад памяти».

Участвовали работники Прохоровского лесничества и местные жители.

По словам заместителя главы Береговского сельского поселения Александра Борзова, население активно помогает в уходе за геоглифом.